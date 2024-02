Ferie z historią i superbohaterami w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Chętnych było więcej niż miejsc. Zobacz zdjęcia

Okazało się, że chętnych na spotkania w muzeum podczas dwóch tygodni ferii było więcej niż miejsc.

- Bardzo się z tego cieszymy. To nas również skłoniło do przygotowania dla dzieci w wieku 7-12 lat nowej oferty edukacyjnej pod nazwą Akademia Młodych Entuzjastów Historii. Zachęcamy rodziców do zapisywania dzieci do akademii – zaprasza Anita Bury, edukatorka muzealna z Działu Edukacji MPMZO.