Foodtrucki opanowały Poronin. Są tam smakołyki z różnych stron świata ZDJĘCIA

Foodtrucki to nic innego jak kuchnie na kołach – umiejscowione w specjalnych samochodach. Te, które zjechały do Poronina, oferują smakołyki z różnych zakątków świata. Można spróbować meksykańskiego burrito, orientalnego makaronu lub ryżu z dodatkami wprost z woka, hamburgerów zza wielkiej wody, czy innych smakołyków z Europy. Na środku placu są przygotowane stoliki, by można było smacznie i spokojnie zjeść. Festiwal foodtrucków potrwa w Poroninie do niedzieli 2 czerwca.

- Foodtrucki będą czekać na Państwa od 11 do 21. Ponadto w niedzielę od godziny 15 odbędzie się w tym miejscu 4. Piknik przy Wańkówce. Zapraszamy wszystkich na wspólne świętowanie Dnia Dziecka – zachęca gmina Poronin.