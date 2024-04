Fundacja z Brzeszcz uratowała dawną kopalnię węgla. Teraz dostanie drugie życie. Rusza rewitalizacja zabytku. Zdjęcia

Pieniądze na rozpoczęcie rewitalizacji Zabytkowej Kopalni Jawiszowice

Budynek nadszybia szybu Andrzej III jest od 2011 roku ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków WUZO w Krakowie, jako jeden z elementów modernistycznej zabudowy przemysłowej. W 2013 roku obiekt został wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

Zabytkowa Kopalnia Jawiszowice dla turystów jak Kopalnia Soli w Wieliczce

Fundacja nie ukrywa, że na realizację projektu potrzebne jest dalsze duże wsparcie finansowe. Są szanse na zdobycie wraz z uruchomieniem unijnego Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej, który zakłada, że do czterech powiatów Małopolski zachodniej: oświęcimskiego, w tym właśnie gminy Brzeszcze oraz chrzanowskiego, olkuskiego i wadowickiego trafi 264 mln euro na rozwiązanie problemów związanych z likwidacją branży górniczej.

Jest to projekt centrum edukacyjno-historycznego. Po jego zrealizowaniu odwiedzający tereny po dawnej kopalni będą mieli okazję odbyć swoistą podróż w czasie. Historia górnictwa w Brzeszczach liczy już 120 lat. W losy kopalni "Brzeszcze" wplecione były dwie wojny, w tym II wojna światowa, gdy okupant niemiecki wykorzystywał tutaj więźniów obozu Auschwitz do niewolniczej pracy, kapitalizm, socjalizm, stan wojenny, kryzysy narodowe oraz rewolucja techniczna i technologiczna. W latach 20. XX wieku była pierwszą państwową kopalnią w Polsce. Ilustracją do opowieści o dziejach kopalni i górnictwa będą oryginalne wnętrza i urządzenia.