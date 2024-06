"Galeria Uffizi we Florencji: podróż w głąb Renesansu" w cyklu Sztuka na Ekranie 16 czerwca w Kinie Pod Baranami

Sztuka na Ekranie to filmowe spotkania z arcydziełami światowego malarstwa i rzeźby. Wyjątkowe filmy dokumentalne można oglądać w majowe i czerwcowe niedziele w Kinie Pod Baranami. W programie są filmy o wybitnych artystach tworzących w różnych epokach oraz podróże po wielkich galeriach sztuki. Kolejny film w programie to dokument "Galeria Uffizi we Florencji: podróż w głąb Renesansu" (reż. Luca Viotto), który będzie można zobaczyć w Kinie Pod Baranami w niedzielę, 16 czerwca, o godzinie 13.

To zapierająca dech multimedialna podróż do Florencji - perły Toskanii i kolebki Renesansu. Trasa wycieczki, w jaką zabierają widzów twórcy filmu "Galeria Uffizi we Florencji: podróż w głąb Renesansu" wiedzie przez takie miejsca, jak Kaplica Brancaccich, Muzeum Narodowe Bargello, Pałac Medyceuszy, Katedra Santa Maria del Fiore, Pałac Vecchio, Galeria Akademii, Most Złotników czy Piazza della Signoria. Kluczową częścią dokumentu jest wizyta w Galerii Uffizi, która skrywa w sobie oszałamiającą kolekcję dzieł wielkich mistrzów, takich jak Michał Anioł, Leonardo da Vinci, Tycjan, Caravaggio czy Botticelli.