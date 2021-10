Garbarnia II - Cracovia II. Niespodzianka w Pucharze Polski! Efektowne gole ZDJĘCIA

Padał deszcz, działo się sporo, ale zdecydowanie najbardziej intensywne były trzeci i czwarty kwadrans meczu. To wtedy padły wszystkie bramki. Pierwsze dwie były dziełem stopera Garbarni, Łukasza Kowalskiego. Zaczął z przytupem w 38 min: trafił z rzutu wolnego z ok. 30 metrów. A trzy minuty później wykorzystał dobrą centrę Mateusza Ząbczyka z rzutu rożnego - wysoko wyskakując zagłówkował na 2:0.

"Pasy" zdołały zmniejszyć stratę jeszcze przed przerwą, i to też był bardzo smaczny gol - teraz z rzutu wolnego celnie kopnął Tomasz Bała. A po przerwie goście mocno przycisnęli "Brązowych", no i szybko przyszedł efekt w postaci rzutu karnego. Wykorzystał go Bała.