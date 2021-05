Garbarnia Kraków. "Brązowi" wygrali w Siedlcach z Pogonią i awansowali na piąte miejsce w tabeli II ligi

W roli kapitana Garbarni zadebiutował Tomasz Kołbon. I to on - po pierwszych dwóch kwadransach, w których gra toczyła się głównie w środkowej strefie boiska, była zacięta, ostra - uzyskał dla niej prowadzenie. W 31 min skutecznie wykończył świetnie przeprowadzoną przez gości akcję. To było jego czwarte trafienie w tym sezonie ligowym.

2 min później "Brązowi" prowadzili już dwoma golami. Tym razem do siatki trafił Daniel Morys, dla którego była to druga bramka w bieżących rozgrywkach.

Garbarnia - tylko jedna strata

W przerwie meczu trener Pogoni Bartosz Tarachulski dokonał podwójnej roszady w składzie. Niemający już nic do stracenia gospodarze ruszyli do ataku, ale początkowo ich poczynania nie przynosiły efektów. W końcu, w 55 min, do siatki trafił Ishmael Baidoo. Dla Ghańczyka był to już piąty gol uzyskany dla siedleckiej drużyny, którą wzmocnił we wrześniu 2020 roku.

Do końca spotkania - przedłużonego aż o 5 minut - trwała walka o zwycięstwo. Piłkarze obu drużyn starali się przedrzeć przez szyki obronne rywala, jednak nie kończyli swych akcji celnymi strzałami. "Brązowi" nie pozwolili sobie na kosztowne błędy w defensywie i utrzymali cenne prowadzenie do ostatniego gwizdka sędziego.