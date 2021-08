Garbarnia Kraków. Międzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa w kategorii U-13 z okazji 100-lecia "Brązowych"

Cieszymy się, że będą z nami rywalizowały zespoły o równie bogatej historii, jak ta naszego Klubu. To dla wszystkich chłopców nagroda za cały poprzedni sezon, a także weryfikacja na tle dobrych drużyn - trener drużyny U-14 Garbarni Mateusz Ząbczyk

– Dla nas jako drużyny jest to nobilitacja, że możemy wziąć udział w turnieju międzynarodowym z okazji obchodów 100-lecia Garbarni. To podwójne wyróżnienie i duża motywacja, aby zaprezentować się jak najlepiej. Cieszymy się, że po okresie pandemii powróciły turnieje, które mają nieco inną specyfikę niż standardowe mecze. Jest w nich trochę większa presja, ponieważ jest mniej czasu niż podczas rozgrywek ligowych. Trzeba szybko adaptować się do panujących warunków oraz przez dwa dni być bardzo skoncentrowanym. Nie ukrywamy, że jesteśmy ambitną i zdeterminowaną drużyną, więc mamy nadzieję na dobry występ. – powiedział trener drużyny U-13 Garbarni Mateusz Ząbczyk.