Gdzie opalać się w Krakowie? TOP 10 spokojnych i mało uczęszczanych miejsc, gdzie można posmażyć się na słońcu [ZDJĘCIA] OPRAC.: Anna Nowak

Wysokie temperatury i pełne słońce zachęcają nie tylko do wyściubienia nosa z domu, ale też pozbycia się zimowo-wiosennej bladości. Żeby zmienić się w latynoską piękność (albo w latynoskiego przystojniaka), nie trzeba kupować karnetu do solarium. Wystarczy wiedzieć, gdzie w Krakowie są miejsca, w których możemy wystawić buzię do słońca, a przy okazji nie przejmować się niepożądanymi przechodniami. Oto nasze zestawienie dziesięciu miejsc w mieście, gdzie można się trochę posmażyć, z dala od zgiełku.