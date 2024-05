Glinik Gorlice czeka na Poprad. Zapowiada się mecz walki

- Starcie z Popradem nie będzie łatwe, doszło tam do wielu zmian, zespół ten walczy o utrzymanie i tanio skóry nie sprzeda. My jednak patrzymy na siebie. Wiemy, że musimy wyciągnąć wnioski po porażce z MKS i pokazać to na boisku – przekonuje trener Wacek.

Podopieczni trenera Tomasza Wacka mają jasny cel: powrócić do punktowania, a najlepiej do wygrywania po dość zaskakującej porażce z MKS w Trzebini 0:1 (obecnie czwarta drużyna od końca – przyp. red.). Jak mówił już wcześniej opiekun gorliczan celem jest pierwsza dziesiątka w tabeli.

Wcześniej Glinik prezentował bardzo dobrą formę pokonując u siebie 4:0 Unię Oświęcim, na wyjeździe Limanovię również 4:0 i na własnym terenie Niwę Nowa Wieś aż 5:0. GKS nie dość, że strzelał wiele goli, to nie tracił żadnego. Ta maszyna zacięła się na chwilę w Trzebini, ale nic nie wskazuje na to, by miał to być jakiś długotrwały kryzys.