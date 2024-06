Gmina Rzezawa musiała założyć nowy profil na FB, ponieważ były wójt nie dał swojemu następcy dostępów

"Szanowni Państwo, byliśmy zmuszeni założyć nowy kanał komunikacji Urzędu Gminy Rzezawa z Mieszkańcami na Facebooku, ponieważ do dotychczasowego profilu, pomimo podjętych prób, niestety nie udało się nam uzyskać haseł od byłego już Wójta Gminy Rzezawa. Tym samym dotychczasowy profil pn. Gmina Rzezawa uznaje się jako wyłącznie prywatny i niemający nic wspólnego z Urzędem Gminy Rzezawa" - informuje na nowo utworzonym profilu "Urząd Gminy Rzezawa" wójt Zbigniew Biernat. Komunikat ten pojawił się również na oficjalnej stronie internetowej gminy Rzezawa.

Z oczywistych przyczyn odbudowanie pozycji, którą miał poprzedni fanpage będzie trudne, obecnie nowy profil obserwuje 900 użytkowników.

Poprzedniego wójta gminy Rzezawa chcieliśmy prosić o odniesienie się do sytuacji i informację, dlaczego nie przekazał dostępu do fanpage'a nowemu wójtowi. Niestety nie udało nam się dodzwonić do Mariusza Paleja, czekamy na reakcję na pytanie wysłane drogą elektroniczną.