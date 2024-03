Gorączka sobotniej nocy i inne weekendowe atrakcje w Bunkrze Sztuki

Warsztaty dla rodzin, otwarte, aktywne zwiedzanie wystawy "Daj mi wszystko" to okazja, by poznać dzieła sztuki ofiarowane krakowskim muzeom przez Teresę i Andrzeja Starmachów, które złożyły się na pierwszą wystawę Bunkra Sztuki po jego remoncie.

"Zwiedzanie będzie okazją do wspólnego zapoznania się z wybranymi dziełami z najnowszej wystawy Bunkra Sztuki oraz do dyskusji wokół wybranych fragmentów tekstów krytycznych, które odnoszą się do twórczości i biografii prezentowanych artystów" - zapowiada galeria.

Oprowadzanie będą tłumaczone na polski język migowy.

W sobotę i niedzielę w Bunkrze Sztuki odbędą się warsztaty dla rodzin. Uczestnicy - dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - wykonają lalki sensoryczne nawiązujące do projektów Jerzego Nowosielskiego (godz. 12.00) oraz prace inspirowane dziełem Magdaleny Abakanowicz "Embriologia" (godz. 15.00) - uczestnicy będą tworzyć prace m.in. z gliny modelarskiej, fragmentów tkanin i giętych drucików - to z kolei warsztaty przeznaczone dla rodzin i starszych dzieci. Koszt warsztatów 20 zł, liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy ([email protected])