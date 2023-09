Górale pod Giewontem celebrowali święto ulicy Kościeliskiej. To jedna z najstarszych dróg w Zakopanem

Ulica Kościeliska to najstarsza zakopiańska ulica. To tu znajdują się najpiękniejsze zabytki. Stoi stary kościółek, cmentarz na Pęksowym Brzysku, gdzie spoczywają znane i zasłużone dla Zakopanego, Tatr i Podhala osoby - m.in. Kornel Makuszyński, Stanisław Marusarz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Tytus Chałubiński, Sabała, Stanisław Witkiewicz, czy Władysław Orkan.

W czasach kiedy nie było jeszcze kościoła w Zakopanem - tą ulicą ludzie jeździli do kościoła do Chochołowa. Tu osiedlały się najstarsze rody góralskie m.in. Gąsienicowie, Walczakowie, Pęksy, Krzeptowscy. To wyjątkowe miejsce pod Giewontem, bo tutaj zachowały się w doskonałym stanie góralskie zagrody w jakich mieszkano pod koniec XIX wieku. Tu znajduje się karczma „U Wnuka” zbudowana przez Józefa Krzeptowskiego, brata Jana, zwanego Sabałą.

W ramach święta ulicy Kościeliskiej w ogrodzie wilii Koliba należącej do Muzeum Tatrzańskiego przygotowano wiele atrakcji. Był konkurs na najlepiej ubraną gaździnę, na wypieki i nalewki oraz liczne warsztaty i zabawy dla dzieci. Tego dnia można było pozwiedzać starówkę zakopiańską i posłuchać o historii ulicy. Oprowadzanie po m.in. zabytkowej chałupy Gąsieniców Sobczaków i willi Koliba.