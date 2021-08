Gorlice. Gór-Stal buduje nową halę produkcyjno-magazynową. Na inwestycje w swoich zakładach planuje wydać 25 mln złotych

Przy Bieckiej, w nowej części strefy, na razie widać niewiele. O tym, że to plac budowy można się domyślić po ogrodzeniu terenu i wielkiej żółtej tablicy – hala produkcyjna, inwestor: Gór-Stal.

- Sama hala będzie miała około dwóch tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, do tego kolejny tysiąc metrów z przeznaczeniem na zaplecze biurowe – zapowiada Jarosław Wilk, dyrektor zarządzający firmy.

Od razu dodaje, iż w pierwszej kolejności powstanie część produkcyjna. Finał prac zapowiadany jest jeszcze w tym roku. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia to około 11 milionów złotych. Wszystko zgodnie z logiką: najpierw budujemy to, co zarabia. Oczywiście hala powstanie z płyt warstwowych i będzie taka namacalną formą reklamy. W przyszłości do zapowiadanej części biurowej przeniesie się administracja oraz biura projektowe. To rdzeń firmy, bo to właśnie tam w głowach inżynierów rodzą się kolejne, często innowacyjne rozwiązania.