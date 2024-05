Górnik Zabrze - Puszcza Niepołomice. Cenny punkt "Żubrów" w Zabrzu

Puszcza mocno się schowała i czekała na szansę. W 7 min doczekała się – w rajd ruszył Maciej Firlej, który ograł Damiana Rasaka i Rafała Janickiego, ale szarżował na bramkę zabrzan. W końcu rywal go dopędził i zablokował, ale Puszcza po raz pierwszy nastraszyła gospodarzy. I dalej grała cofnięta całą jedenastką na własnej połowie. Górnik odpowiedział akcją Dani Pacheco z Lukasem Podolskim, po dograniu byłego mistrza świata nikt z jego partnerów nie doszedł do piłki i ta przeleciała przez pole bramkowe.

W 20 min sytuacja uległa zmianie – Dani Pacheco bezpardonowo zaatakował Wojciecha Hajdę i został słusznie ukarany czerwoną kartką. Puszcza znalazła się w nowej sytuacji – to ona musiała zaatakować, co przychodziło jej ciężko. A Górnik się cofnął i wygrał na tym. Podolski uruchomił Adriana Kapralika, a ten w sytuacji sam na sam z bramkarzem pokonał Oliwiera Zycha. 4 min później znów na bramkę gości szarżował Kapralik. W końcu zdecydował się na strzał, tym razem po ziemi z 16 m, ale chybił. Niepołomiczanie wyraźnie nie mieli sposobu na to, jak zagrozić Górnikowi. W ogóle nie wychodziły im stałe fragmenty gry, a to przecież broń atutowa Puszczy.

W przerwie trener gości Tomasz Tułacz dokonał aż trzech zmian licząc na rozruszanie zespołu. Ale to zabrzanie byli bliscy strzelenia drugiej bramki. W 59 min w sytuacji sam na sam był Kapralik, ale Zych wyciągnął piłkę spod jego nóg. Puszcza wciąż była bezradna, tylko wrzucała piłkę od czasu do czasu w pole karne. A gdy już Jakub Serafin zdecydował się na strzał z daleka, to był on bardzo niecelny. W 65 min kibice Górnika urządzili sobie racowisko. Mecz został przerwany w 69 min, piłkarze obu zespołów zeszli do szatni.