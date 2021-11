Grochówka po mirowsku Koła Gospodyń Wiejskich [PRZEPIS]

Gospodynie z Mirowa polecają rewelacyjną grochówkę!

KGW zostało założone 7 listopada 1977 roku przez Kazimierę Musiak. Obecnie przewodniczącą jest Bronisława Jochymek.

– Dzięki przychylności burmistrza, Rady Miejskiej w Alwerni oraz pracy społecznej mieszkańców Mirowa został u nas wybudowany Dom Wiejski. Teraz mamy gdzie się spotykać i przygotowywać potrawy na różne okoliczności – mówi Bronisława Jochymek.

Panie co roku biorą udział w Małopolskim Festiwalu Smaku. W półfinale w Oświęcimiu już trzy razy zdobyły pierwsze miejsca.

Składniki

20 dag łuskanego grochu

10 dag wędzonego boczku

20 dag kiełbasy

duża cebula

marchewka

jajko

grysik

ziele angielskie, liść laurowy

smalec

sól, pieprz

Wykonanie

Groch gotować do miękkości z liśćmi laurowymi, zielem angielskim i solą. Boczek, kiełbasę i cebulę podsmażyć na patelni.

Marchewkę zetrzeć na tarce. Gdy groch będzie miękki, dodać mięso i marchewkę.

Na talerz wsypać grysik i wbić jedno jajko. Wyrobić zbite ciasto, zetrzeć je na tarce do zupy.

Chwilę zagotować, doprawić do smaku solą i pieprzem.