Gwiazda popu czy dziewczyna z sąsiedztwa? Cleo wystąpi w krakowskich Fortach Kleparz

Dzieciństwo spędziła na warszawskim Żoliborzu i jak sama potem wspominała w jej domu nigdy się nie przelewało. Rodzice nauczyli ją jednak szacunku do ciężkiej pracy i walki o swoje marzenia. Dlatego choć od dziecka uwielbiała śpiewać, to zadbała, by zdobyć wyższe wykształcenie i skończyła studia inżynierii architektury krajobrazu. Mało tego – nawet przez chwilę pracowała w wyuczonym zawodzie.

- Szukałam swojego miejsca w świecie i ta architektura krajobrazu była mi najbliższa, bo była związana z rysunkiem, a ja też kocham rysować. No i z kontaktem z przyrodą. To mnie najbardziej pociągnęło – tłumaczy nam wokalistka.

Jej pierwszą muzyczną miłością był gospel. Śpiewała z powodzeniem w polskim chórze Soul Connection, wykonującym żarliwe pieśni czarnoskórych chrześcijan zza oceanu. Tam wypatrzyli ją rodzimi twórcy hip-hopu i ze względu na soulową barwę głosu, zaczęli zapraszać do współpracy. Znalazł się wśród nich również krakowski producent Donatan. Para nagrała wspólnie piosenkę „My Słowianie”. Stała się ona wielkim przebojem i zaprowadziła parę swych twórców na finał Eurowizji w Kopenhadze w 2014 roku.