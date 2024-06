Hałas jako niechciany dźwięk i gatunek muzyczny. Dwudziesta druga edycja festiwalu Unsound odbędzie się pod hasłem "NOISE"

Jak idee te będą miały przełożenie na program tegorocznej edycji? Weźmiemy oczywiście udział w kilku koncertach, które w naturalny sposób wykorzystują hałas jako narzędzie muzycznej ekspresji. Ale do Krakowa przyjadą też wykonawcy, których inspiruje raczej cisza niż zgrzyt i szum. Unsound otwiera się tym samym na jeszcze szersze spektrum brzmień, wykraczających poza dominującą zazwyczaj na tym festiwalu nowoczesną elektronikę. Kogo zobaczymy?

"Jak podpowiada zdrowy rozsądek, hałas to niechciany dźwięk: dobywający się z głośników trzask, szum w uszach albo uliczny zgiełk. Od razu jednak chciałoby się zapytać: niechciany? Przez kogo i dlaczego? Hałas stanowi przecież naturalną konsekwencję budowy naszego ciała. Oczy możemy zamknąć. Uszy mamy zawsze otwarte. Muzyka jest narzędziem, przy pomocy którego my ludzie nadajemy sens hałaśliwej egzystencji. Choć czasami efektem pracy artystycznej jest… hałas" - piszą organizatorzy Unsoundu w swoim tekście programowym, zwiastującym tegoroczną edycję festiwalu.

Mica Levi to uznana twórczyni muzyki filmowej - to właśnie ona ozdobiła ścieżkę dźwiękową oscarowego filmu "Strefa interesów", zrealizowanego przez Jonathana Glazera w Oświęcimiu, a opowiadającego o domowym życiu komendanta obozu w Auschwitz - Rudolfa Hessa. Angielska artystka zaprezentuje na Unsoundzie wraz z Sinfoniettą Cracovią suitę orkiestrową, a także nowy utwór na specjalne zamówienie.

Po raz pierwszy wystąpi w Polsce dubliński zespół Lankum, eksplorujący nowatorskie podejście do tradycyjnych form irlandzkiej muzyki ludowej w formule eksperymentalnego folku. Kali Malone zaprezentuje swój głośny album "All Life Long" na organy, chór i kwintet dęty blaszany. Wystąpią z nią Stephen O’Malley (organy), Capella Cracoviensis (chór) oraz lokalni muzycy w sekcji instrumentów dętych blaszanych. Eksperymentować można również z rockiem - a udowodni nam to brytyjskie zespół Still House Plants i duńska gitarzystka ML Buch.

Unsound to zawsze unikalne kooperacje artystyczne. Nie zabraknie ich również w tym roku. Wspólnie zagrają na festiwalu legenda free jazzu Anthony Braxton oraz noise’owa ekipa z Detroit - Wolf Eyes, nowojorska eksperymentalistka Ka Braid wystąpi z basistą Henrym Fraserem, wrocławskim trębaczem Arturem Majewskim oraz skrzypaczką i altowiolistką Pauliną Woś, a amerykańska producentka Dis Fig zaprezentuje na żywo materiał nagrany z zespołem metalowym The Body.

We wspólnym projekcie zobaczymy dwójkę producentów eksperymentujących z bass music - Aïshę Devi i Slikbacka. Koreańska artysta bela zaprezentuje we współpracy z Theresą Baumgartner nowe show oparte na albumie "Noise and Cries (​​​굉​​​음​​​과 울​​​음​​​)", wydanym niedawno przez Unsound z wytwórnią Subtext. Za wizualizacje odpowiedzialny będzie Lukas Feigelfeld.

Artysta wizualny i muzyk noise’owy Marco Fusinato pokaże DESASTRES, występ na gitarę i wizualizacje, stworzony na weneckie Biennale Sztuki Współczesnej w 2022 roku, gdzie hiszpański artysta występował przez... łącznie 200 dni. Norweski muzyk noise’owy Lasse Marhaug czerpie z jazzu, rocka i ekstremalnego metalu, a jego koncert na festiwalu poprzedzi premierę nowego albumu. Lord Spikeheart to członek kenijskiego duetu Duma - na Unsoundzie zaprezentuje on utwory z debiutanckiej płyty "The Adept", będącej mroczną fuzją metalu i muzyki klubowej.