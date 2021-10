Halloween w krakowskich kinach: przedpremierowe i premierowe filmy grozy Pod Baranami i w Kice

W ramach „Halloweenowego weekendu”, który odbędzie się 29 i 30 października o godz. 18 w Kinie Pod Baranami, zobaczymy trzy produkcje: islandzką opowieść o macierzyństwie – „Lamb” Valdimara Jóhannssona, nagrodzony Złotą Palmą francuski „Titane” Julii Ducournau oraz brytyjski „Censor” Prano Bailey-Bond.

Valdimar Jóhannsson rozpoczął pracę nad „Lamb” wspólnie ze Sjónem - słynnym islandzkim poetą i prozaikiem - ponad dekadę temu. Zaczęło się od filmowego eksperymentu, a skończyło na zaskakującym połączeniu gatunków filmowych. Horror przeplata się tutaj z dramatem rodzinnym, a komedia spotyka się z klasyczną baśnią. W roli głównej ceniona Noomi Rapace.

Wyróżniony Złotą Palmą na Festiwalu w Cannes „Titane” to nowy film twórczyni głośnego „Mięsa”. Kontrowersyjne dzieło Julii Ducournau ma formę feministycznego horroru, odwołującego się do twórczości Davida Cronenberga. To również niełatwa w odbiorze, a jednocześnie czuła opowieść o potrzebie akceptacji i bycia kochanym.