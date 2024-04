Hejnał mariacki, czyli najstarsza na świecie cykliczna audycja radiowa. 16 kwietnia mija ważna rocznica z nim związana Aleksandra Łabędź

Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Punktualnie co godzinę, przez całą dobę, na cztery strony świata z hejnalicy bazyliki Mariackiej wybrzmiewa hejnał. 16 kwietnia to wyjątkowa data, ponieważ dokładnie tego dnia, 97 lat temu, Polskie Radio po raz pierwszy transmitowało go w samo południe. To już tradycja, że od tego czasu wybrzmiewa on w odbiornikach radiowych słuchaczy zarówno w Polsce, jak również poza jej granicami. Hejnał mariacki stał się najstarszą na świecie cykliczną audycją radiową.