Historyczne fotografie Krakowa na wystawie w Centrum Kongresowym ICE Kraków

Wystawa „Krakowska nostalgia – kadry minione” w formie fotograficznych wspomnień przywołuje widoki dwudziestowiecznego Krakowa, pokazując jednocześnie, że to, co nowe, może harmonijnie współgrać z jego dziedzictwem i historią. Nowoczesna bryła budynku ICE Kraków stanowić będzie chwilowy pejzaż dla kadrów sprzed lat i pozwoli zobaczyć niezwykły obraz zmian, których jesteśmy świadkiem, uczestnikiem, a niekiedy inicjatorem.

- Utrwalanie minionych chwil dzięki sztuce, jaką jest fotografia, pozwala nam na chwilę przenieść się w miejsca i czasy, w których żyli kiedyś mieszkańcy Krakowa. Warto więc wracać do naszego miasta sprzed lat, by zobaczyć jak się zmieniło. To także oznaka szacunku wobec osiągnięć krakowianek i krakowian, którzy tak jak my dzisiaj, kiedyś tworzyli współczesny im Kraków – mówi Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.