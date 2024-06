Hollywoodzki gwiazdor Kiefer Sutherland wystąpi ze swym zespołem 26 lipca w krakowskim klubie Kwadrat

Jest synem weterana amerykańskiego kina - Donalda Sutherlanda. Sam występuje od prawie czterdziestu lat. Grał w filmach takich jak: „Stand By Me”, „The Lost Boys”, „Young Guns”, „Flatliners”, „A Few Good Men”, „A Time to Kill”, „Dark City”, „Melancholia”, „Forsaken” i „They Cloned Tyrone”, jak również w serialach telewizyjnych – „24”, „Designated Survivor” oraz „Rabbit Hole”.

Z czasem połączył swoją karierę aktorską z innymi projektami, które przyniosły mu osobistą i twórczą satysfakcję. W 1992 roku zaczął rywalizować na torze USTRC, wygrywając rodeo w Phoenix, Indio i Los Angeles. Zaczął prowadzić również małe ranczo bydła na środkowym wybrzeżu Kalifornii.