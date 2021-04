Hutnik - Garbarnia. Derby Krakowa wygrała drużyna z Nowej Huty. Były kontrowersje

Ledwo mecz się zaczął, a Bernal nabawił się kontuzji kolana. Dla Hutnika oznaczało to dodatkowe osłabienie, no bo przecież za kartki pauzowali Stawarczyk i Hafez.

72 minuta. To był kluczowy moment meczu, który przyniósł rzut karny dla Hutnika. Garbarze bardzo po tej decyzji arbitra protestowali, ich bramkarz wręcz nie mógł się z nią pogodzić. Ale to nie Frątczak, który wybiegł z bramki ku pędzącemu Sobali - i zatrzymał się przed nim, dał sędziemu powód do odgwizdania "jedenastki". Nie, to biegnący za napastnikiem Hutnika Rutkowski trącił go lekko w ramię...

"Jedenastkę" wykorzystał Kędziora, 1:0.

"Brązowi" natarli, za chwilę uderzenie Fidziukiewicza z 10 m świetnie obronił Leszczyński. A w 76 min - rzut karny dla Garbarni! Podyktowany za faul Jodłowskiego na Marszaliku, też oprotestowany...

Piłkę na 11. metrze ustawił Fidziukiewicz. I strzelił w sumie nieźle, jednak kapitalną interwencją popisał się Leszczyński, wybijając piłkę poza boisko! Tak jak tydzień wcześniej w meczu ze Skrą 21-letni bramkarz uratował Hutnikowi jednobramkowe prowadzenie.