Hutnik - GKS Bełchatów. Trwa niemoc drużyny z Nowej Huty ZDJĘCIA

Doliczony czas pierwszej połowy. Akcja gości, faul Stawarczyka 25 metrów od bramki, rzut wolny. Hutnicy ustawili mur, za którym położył się jeden z nich - kasując tym samym rywalom opcję strzału po ziemi. No to Klasnik kopnął nad murem. Opadająca piłka poleciała w dolny róg, a Frasik przy interwencji popełnił błąd - tylko ją odbił i wpadła do siatki. Sędzia zagwizdał na przerwę.

Żeby było jasne: to prowadzenie bełchatowianom się należało. Hutnik przez te pół meczu nie stworzył żadnej okazji do zdobycia gola. GKS też szału nie robił, ale w 23 min Golański strzelił w poprzeczkę. Generalnie, do tego momentu na boisku nie działo się nic ciekawego. Hutnicy ruszyli do przodu gdzieś po pół godzinie, wykonali wtedy parę mocniejszych akcji, jednak był to gra szarpana, z krótkimi akcjami. W środku pola gry krakowian nie byli w stanie ogarnąć młodzieżowcy, Gajda i Drąg.