Hutnik Kraków - Motor Lublin. To była demolka! Znakomity mecz nowohuckiego zespołu ZDJĘCIA

Pierwsza połowa przypominała trochę pierwszą połowę meczu Hutnika z Motorem we wrześniu 2018 roku w III lidze. Wtedy nowohucki zespół wcale nie był faworytem, ale wychodziło mu wszystko i po 45 minutach wygrywał 5:0.

A zaczęło się tak: Świątek strzelił, piłka przy udziale rywala wylądowała na bocznej siatce. Delikatny jęk zawodu na trybunach, rzut rożny. „Święty” wziął piłkę, dośrodkował na dalszy słupek, tam Stawarczyk zgrał głową piłkę do środka, a Wojcinowicz, też po „główce”, wywołał eksplozję radości. Swoją, kolegów, kibiców.

Teraz było trochę skromniej, ale gospodarze naprawdę zacnie witali się z publicznością, której na tym stadionie nie było od 14 miesięcy. W 14 min hutnicy skopiowali przy kornerze bramkową akcję, ale tym razem Motor miał szczęście, bo Wojcinowicz – strzelając nogą – spudłował. Lublinianie od początku mieli problemy z ogarnięciem gry Hafeza, Egipcjanin potrafił swoimi zwodami stwarzać przewagę, zdobywać teren. W 17 min został sfaulowany w połowie boiska. Efekt: rzut wolny, i to po jego rozegraniu Kitliński z kilkunastu metrów uderzył po ziemi na 2:0.

Druga połowa zaczęła się rajdem Ceglarza. Uderzył niecelnie, za dalszy słupek. Motor usiłował coś zmienić, to wybitnie nie był dzień lublinian. Gospodarze pilnowali wyniku i wydawało się, że na tym pilnowaniu się skupią. Ale...

Ale na boisko wszedł Sobala. Kibice zaczęli skandować jego imię i nazwisko, i gdy tak skandowali, a Sobala niepokoił rywali w ich strefie defensywnej, M. Król zagrał piłkę do bramkarza. Ten skiksował i wtoczyła się do siatki! 4:0, to była katastrofa lublinian w Nowej Hucie.