Hutnik Kraków zagrał z Resovią. Trener Szymon Szydełko po sparingu: "Jestem zadowolony, idziemy w dobrym kierunku"

Krakowianie odżyli po wymagających treningach, jakie przełożyły się na ich grę trzy dni wcześniej w sparingu z Widzewem. W Rzeszowie niewiele zabrakło im, by doprowadzić do remisu (słupek w 89 min).

- Pograliśmy trochę piłką, a mimo dwóch straconych bramek, mogę powiedzieć, że broniliśmy się skutecznie. Pierwsza bramka dla Resovii padła po strzale z 30 metrów i rykoszecie, który całkowicie zmylił bramkarza. Druga to był faktycznie błąd naszej obrony, mogliśmy zachować się lepiej, ale to był jedyny błąd w całym meczu. Biorąc pod uwagę klasę rywala i okres, w jakim jesteśmy, jest to wybaczalne. Powtarzam: ja ze sparingu jestem zadowolony i wydaje mi się, że idziemy w dobrym kierunku.