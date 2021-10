I liga koszykarek. Pierwsza porażka AZS Politechniki Korony

Początek pierwszej części był jeszcze w miarę wyrównany, ale z czasem coraz lepiej zaczęły grać zawodniczki ze Zgorzelca. W połowie pierwszej kwarty prowadziły już ośmioma punktami. Krakowianki dość szybko - tak się przynajmniej wydawało - opanowały sytuację. Na niecałe dwie minuty przed końcem pierwszej kwarty Katarzyna Kocaj doprowadziła do remisu 20:20. Ostatecznie jednak to przyjezdne prowadziły po pierwszej części jednym punktem 25:24).

W drugiej kwarcie to znowu zawodniczki Citronexu były lepsze. Znów powiększyły przewagę. Tym razem krakowianki zdołały zbliżyć się jedynie na cztery punkty, a na przerwę schodziły przy prowadzeniu zespołu ze Zgorzelca siedmioma punktami 49:42.

Po zmianie stron krakowianki zaczęły grać lepiej, ambitnie odrabiały straty i w końcu na trzy minuty przed końcem tej części Magdalena Ruta celnym rzutem wolnym doprowadziła do wyniku 56:56, a kolejnym dała prowadzenie miejscowym. Koszykarki ze Zgorzelca tylko jednak na moment je straciły, bo szybko znów to one były górą, a przed decydującą kwartą prowadziły 63:61.