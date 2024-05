I liga koszykarek. Wisła Orlen Południe minimalnie przegrywa w Gdyni

Pierwsza kwarta była dobra w wykonaniu Wisły. Prowadziła w niej prawie cały czas, a zakończyła przewagą sześciu punktów. Część tych strat gdynianki odrobiły w drugiej kwarcie, a na przerwę drużyny schodziły przy wyniku 39:40.

Po zmianie stron trwała wyrównana walka, a prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. Przed decydującą kwartą zespół GTK VBW prowadził zaledwie trzema punktami. W ostatniej części początkowo gdynianki wydawały się kontrolować sytuację, trzymały dystans kilku punktów. Wiślaczki nie rezygnowały jednak i doprowadziły do remisu na dwie minuty przed końcem. Sama końcówka była bardzo emocjonująca. Na 41 sekund przed końcem przy wyniku 71:69 faulowana była Martyna Stasiuk. Z dwóch rzutów wolnych trafiła jednak tylko raz. Krakowianki miały jednak jeszcze jedną szansę, żeby wygrać, bo na szesnaście sekund przed końcem Łucja Grzenkowicz zanotowała przechwyt. Po rozegraniu akcji rzucała Martyna Jasiulewicz, ale nie trafiła i to ostatecznie gdynianki cieszyły się z wygranej.