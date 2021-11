I liga koszykarzy. Zespół AZS AGH Kraków zatrzymany w Opolu

Pierwsza kwarta była dość wyrównana do pewnego momentu. Nieco lepiej końcówkę tej części rozegrali jednak krakowianie, którzy prowadzili siedmioma punktami. Oni też nieco lepiej weszli w kwartę drugą i przed dobre kilka minut utrzymywali przewagę na poziomie około dziesięciu punktów. Tym razem jednak końcówka partii należała do gospodarzy. To właśnie wtedy odrobili straty. Na nieco ponad minutę przed przerwą opolanie prowadzili 36:35. Krakowianie jeszcze potrafili odpowiedzieć, bo to oni prowadzili po dwóch kwartach trzema punktami, ale widać było, że gospodarze odzyskują równowagę.

Potwierdziło się to w trzeciej kwarcie, w której Politechnika dość szybko wyszła na prowadzenie i jeszcze przed decydującą częścią „odjechała” aż na dwanaście punktów. Ostatnia kwarta toczyła się już pod pełną kontrolą opolan, którzy ostatecznie wygrali szesnastoma punktami.

Weegree AZS Politechnika Opolska - AZS AGH Kraków 88:72 (15:22, 21:17, 28:13, 24:20)

AZS Politechnika: Kiwilsza 17, Wilk 15, Kaczmarzyk 12, Kobel 10, Krefft 2 oraz Rutkowski 15, Jodłowski 8, Skiba 6, Piszczatowski 2, Kapuściński 1, Lewiński 0, Salkiewicz 0.

AZS AGH: Fraś 24, Zmarlak 18, Leszczyński 11, Majka 7, Rojek 0 oraz Dyrda 9, Wydra 3, Pruefer 0, Pieniążek 0, Zgłobicki 0.

Sędziowali: Marcin Olejnik, Mateusz Dukiel, Radosław Myśliński.