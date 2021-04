IV liga małopolska. Zagraniczni piłkarze w klubach grupy zachodniej (Kraków - Oświęcim). Poznaj ich wszystkich

Wisła Kraków. Konrad Gruszkowski: Gram w Wiśle i nie mam prawa bać się nikogo

- Legia to Legia, już mogą się czuć w Warszawie kolejny raz mistrzem Polski, ale to nie znaczy, że pojedziemy tam ze strachem tylko rozegrać mecz, przegrać i wrócić do Krakowa. Jestem pewien, że podejmiemy walkę, nie pękniemy. Kluczem do sukcesu będzie konsekwencja w grze, której mam nadzieję, nam nie zabraknie - mówi młody piłkarz Wisły Kraków Konrad Gruszkowski.