Jako dziecko bał się wind. Dziś Piotr bez strachu naprawia najstarsze krakowskie dźwigi [ZDJĘCIA]

Kraków. Kapitalny remont kamienicy przy ul. Dietla 21. Lokatorzy: "Nasze życie zamieniło się w koszmar!" [ZDJĘCIA]

W kamienicy przy ul. Dietla prowadzony jest kapitalny remont. "To co się tutaj dzieje, to jest dla nas istne piekło!" - alarmują mieszkańcy tego budynku. Od przyszłego tygodnia mają tam wyburzać balkony. - Do naszego mieszkania jedyna droga prowadzi przez... balkon - mówi jeden z oburzonych lokatorów. Przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej, na zlecenie której odbywają się prace, zapewniają, że wszystko jest zgodne z obowiązującymi zasadami.