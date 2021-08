Jan Słowiński: W tym roku chcemy pokazać różnorodność sceny world music

W jakim stopniu pandemia odcisnęła swe piętno na tegorocznej edycji festiwalu EtnoKraków/Rozstaje?

W znacznym. Tak jak w zeszłym roku. Pandemia bardzo nas ogranicza pod kątem doboru artystów. Nasz festiwal ma charakter międzynarodowy, wszelkie restrykcje są więc dla nas utrudnieniem. Tak w zeszłym, jak i w tym roku te utrudnienia potraktowaliśmy jednak w kreatywny sposób. Przypomnieliśmy sobie bowiem, że w Polsce mieszka wielu artystów z różnych stron świata. Są tutaj i tworzą od lat. To pomogło nam utrzymać międzynarodowy charakter festiwalu: zaprosiliśmy bowiem nań twórców reprezentujących różne kultury, ale takich, którzy mieli możliwość dojazdu do Krakowa samochodem bądź pociągiem. I są to naprawdę świetni artyści.

W tym roku zobaczymy na festiwalu szerszą reprezentację polskich czy wręcz krakowskich wykonawców. To też zasługa pandemii?