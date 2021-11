Jarmark Bożonarodzeniowy z szopkarzami i korowodem kolędniczym [PROGRAM]

Uroczyste otwarcie tegorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego na Rynku Głównym zaplanowane jest w samo południe w sobotę 27 listopada. Tego samego dnia już od godziny 9.30 przy estradzie kiermaszu będzie można napisać (lub narysować) list do Świętego Mikołaja. Listy będzie się wrzucać do mikołajowej skrzynki pocztowej przy estradzie. Po godzinie 12 listy przyczepione do mikołajowych baloników zostaną wysłane do nieba.

Również 27 listopada, o godzinie 16.30 na małej scenie odbędzie się koncert świąteczny dla dzieci Pan Tu Nie Stał. Z kolei o godz. 17.15 planowane jest uroczyste włączenie iluminacji drzewka świątecznego obok Bazyliki Mariackiej. Następnie, o godz. 17.30 organizatorzy zapraszają na występ Antka Smykiewicza z zespołem.

2 grudnia na Rynku Głównym pojawią się twórcy szopek - w ramach kolejnej edycji Konkursu Szopek Krakowskich. Będą prezentować swoje misterne dzieła od godz. 10 pod pomnikiem Adama Mickiewicza, a następnie od godz. o 12 na estradzie Jarmarku Bożonarodzeniowego. Konkurs Szopek odbywa się po raz 79.