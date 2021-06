Jarmark w Nowym Targu odżywa. Znów zaczynają pojawiać się klienci ze Słowacji

- Na reszcie, coś się zaczyna ruszać. Nasz jarmark zaczyna żyć. Mamy i turystów z Polski, ale i pojawiają się Słowacy. Myślę, że z tygodnia na tydzień będzie coraz lepiej. Słowacy dla wielu handlarzy to jeden z głównych klientów. Z tego co oni sami mówią, brakowało im wyjazdu na zakupy na nasz jarmark – mówi Kinga Domin, jedna z handlujących na jarmarku.

- Znam kupców, którzy poszli do innej pracy, by mieć pieniądze na życie. Sytuacja dla wielu była dramatyczna – mówi Piotr Dobosz. Tymczasem z jarmarku w Nowym Targu żyje ok. 1000 rodzin.

- Nie jest ich jeszcze dużo. To jakiś tam procent tego, co było przed pandemią. Ale jednak daje nam to nadzieję, że sytuacja zaczyna wracać do normy – mówi Piotr Dobosz.

Do pełnego otwarcia jarmarku wciąż jednak daleko. Ludzi jest więcej, ale tylko przy głównych alejkach. Do straganów w głąb placu wciąż niewielu zagląda. - Ja mam stoisko w głębi i jak na razie nie mam się z czego cieszyć. Ale może i dla nas sytuacja się poprawi – mówi pan Andrzej, handlujący odzieżą.

Choć klientów na jarmarku zaczyna pojawiać się więcej, górale nawet nie myślą o podnoszeniu cen.

- Po to żebyśmy już kompletnie nic nie zarobili? To nie czas i miejsce na to. Ja się cieszę jak mam jakichkolwiek klientów. Wiadomo, że wypadałoby podnieść ceny, bo i wszystko wkoło zdrożało. Ale na razie nie ma co o tym myśleć. Choć klientów jest więcej, wciąż jest ich mniej niż handlujących – zaznacza jeden z pracujących na jarmarku.