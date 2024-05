Jedyna oferta droższa o ponad 1,7 mln zł. Modernizacja odkrytego basenu nie tak prędko

- W dnie basenowym muszą być zamontowane dysze, którymi będzie dostarczana woda uzdatniona. Wokół niecki musi być zrobiona rynna przelewowa, zbiornik będzie budowany. Obok tego pomieszczenia, gdzie znajdują się stacja filtrów do wodnego placu zabaw, będą filtry do basenu - informował w trakcie czatu z mieszkańcami ówczesny burmistrz miasta Władysław Bieda.

Przypomnijmy, że basen w okresie swojej świetności, co zrozumiałe, cieszył się ogromną popularnością wśród mieszkańców Limanowej i okolic. Gościły na nim całe rodziny z dziećmi.

Po raz pierwszy problem z miejskim basenem pojawił się już w 2012 roku. To wówczas magistrat planował wydzierżawić obiekt - koszty jego utrzymania były bardzo wysokie. Po nieudanej próbie przekazania basenu prywatnemu podmiotowi ostatecznie zdecydowano się go uruchomić i tak funkcjonował przez pięć lat.

Upływ czasu zrobił swoje. W 2017 roku sanepid przekazał listę wymagań dotyczących użytkowania obiektu. Te okazały się nie do przejścia, potrzeba było 1 mln zł na doraźny remont. Ostatecznie przestarzały obiekt nie spełniający aktualnie obowiązujących norm sanitarnych został zamknięty i tak jest do dzisiaj. Co ciekawe w przeszłości basen miał 50 metrów długości, ale w ramach zaciskania miejskiego pasa (burmistrzem był Marek Czeczótka) jego głębsza część została zasypana i w jej miejsce powstało boisko do piłki plażowej.