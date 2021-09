Jubileuszowy koncert Piwnicy pod Baranami. Artyści wystąpili na scenie Teatru Słowackiego

65-lecie Piwnicy pod Baranami artyści świętowali w rocznicę urodzin Piotra Skrzyneckiego, 12 września 2021 roku. Tego wieczoru na scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wystąpili założyciele kabaretu i jego najmłodsi twórcy, a w repertuarze znalazły się najpopularniejsze piosenki piwniczne oraz utwory całkiem nowe. Była literatura, humor, komentarz do politycznej rzeczywistości, wzruszenie; słowem - Piwnica w pełnej krasie.

Piwnica pod Baranami to teatr i życie. Piwnica ma swoją twarz, ma swoje imię i ma swoje miejsce. Ale pokora dla sztuki i stosunek do tego, co Piwniczanie robią, spowodowały, że obchodzimy 65-lecie - mówił ze sceny Teatru Słowackiego dyrektor Piwnicy Bogdan Micek. - Wybitne teksty, wspaniale dobrany repertuar, opracowania muzyczne, fascynujące osobowości sceniczne sprawiły, że to 65-lecie jest niezwykle uroczyste. Spowodowały, że to miejsce w samym centrum Krakowa stało się miejscem kultowym, znanym nie tylko w Polsce, ale i za granicą.