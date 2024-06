Julia Garner i Jessica Henwick w thrillerze "The Royal Hotel". Od 28 czerwca w krakowskich kinach

- Nigdy nie widziałam filmu na ten temat, opowiadającego historię z kobiecej perspektywy. Pomyślałam, że to coś absolutnie nowego i świeżego. To był właśnie punkt wyjścia dla scenariusza. Zaczęłam go tworzyć na tej podstawie, wiedząc, że będzie to dobra rola dla Julii - mówi reżyserka.