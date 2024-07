To spotkanie mogło oznaczać tylko jedno: powstanie druga część kultowego filmu akcji z Krakowem w tle!

- Cieszę się, że nie ma słońca, gdyż scena, którą kręcimy, w filmie rozgrywa się przed szóstą rano - mówił 20 lat temu naszemu ówczesnemu dziennikarzowi, Rafałowi Stanowskiemu, operator filmu "Vinci" Edward Kłosiński. - To w ogóle najtrudniejsza część pracy nad "Vincim", ponieważ sceny wokół muzeum będą kluczowe dla fabuły. Kręcimy z czterech kamer, by przyspieszyć pracę i lepiej pokazać akcję. Nie mogę powiedzieć, o co chodzi w scenie z karetką pogotowia, gdyż zdradziłbym puentę.

- Filmowaliśmy moment, w którym nasi bohaterowie dokonują kradzieży "Damy z łasiczką" - wyjaśnił reżyser Juliusz Machulski. - To jeden z najtrudniejszych dni podczas realizacji filmu. W pracach bierze udział ponad 70 osób. Ja mam akurat najmniej do roboty, gdyż zajmujemy się przede wszystkim pirotechniką i rekwizytami. Doglądam, żeby wszystko zostało prawidłowo zrealizowane.