Juromania 2021 – od 17 do 19 września poznawaj Jurę Krakowsko-Częstochowską podczas licznych imprez

Juromania, która w tym roku odbywa się pod hasłem "Jura - aktywna z natury", to doskonała okazja, by poznawać i podziwiać malownicze jurajskie krajobrazy aktywnie – w biegu, spacerując, czy jeżdżąc na rowerze.

Prawdziwym skarbem tych ziem są piękne, naturalne przestrzenie pól, łąk i lasów poprzecinanych głębokimi dolinami z charakterystycznymi wapiennymi ostańcami oraz warownie położone na Szlaku Orlich Gniazd. To właśnie w średniowiecznych zamkach można poczuć prawdziwego ducha bogatej historii tych ziem…

