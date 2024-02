Justin Timberlake wystąpi 26 lipca w krakowskiej Tauron Arenie w ramach The Forget Tomorrow World Tour

Podczas koncertów artysta zaprezentuje piosenki z nadchodzącego albumu "Everything I Thought It Was", takie jak: "Selfish" czy najnowszy singiel "Drown". Nie zabraknie również najpopularniejszych piosenek, które powstały w trakcie jego wieloletniej kariery. Szósty studyjny album artysty ukaże się 15 marca.

Trasa koncertowa Justina Timberlake'a obejmuje obecnie 67 występów na całym świecie od kwietnia do grudnia bieżącego roku. W Ameryce Północnej wyprzedano już 22 koncerty, a na występy w USA sprzedano ponad 550.000 biletów.

Potem trasa Forget Tomorrow World Tour powróci do Ameryki Północnej 7 października, obejmie 23 dodatkowe koncerty i zakończy się w Indianapolis, IN w Gainbridge Fieldhouse 16 grudnia.

Tournée rozpoczyna się w Ameryce Północnej. Ze względu na ogromne zainteresowanie fanów planowane jest aż trzydzieści koncertów w całym kraju. Następnie Timberlake pojawi się w Polsce, 26 lipca w Tauron Arenie Kraków, aby potem odwiedzić kilka kolejnych europejskich państw, w tym Niemcy (Berlin), Wielką Brytanię (Londyn), Holandię (Amsterdam), Danię (Kopenhaga), Szwecję (Sztokholm), nim pożegna Stary Kontynent 6 września w Lyon - Décines we Francji w LDLC Arena.

Timberlake zdobył dziesięć nagród Grammy w kategoriach pop, dance i R&B, w tym za udane albumy solowe "Man of the Woods", "The 20/20 Experience", "FutureSex/LoveSounds" i debiutancki album solowy "Justified" - a także za swój projekt z Jayem-Z. Jego piosenki mają ponad 23 miliardy odtworzeń na platformach streamingowych.

Na dużym ekranie użyczył swojego głosu w animowanym fenomenie DreamWorks "TROLLE" i "TROLLE 3" z 2023 roku. Jego przebój "Can't Stop the Feeling!" z tego filmu był nominowany do Oscara 2017 w kategorii "Najlepsza piosenka oryginalna".

Timberlake ma na swoim koncie również wiele udanych występów filmowych, choćby w takich produkcjach, jak "Na karuzeli życia", "Wyścig z czasem", "To tylko seks" czy "Alpha Dog". Prywatnie związany jest z aktorką Jessiką Biel, mają syna dziewięcioletniego syna Silasa Randalla.