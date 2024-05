„Kafka w Podgórzu” – 8 i 9 czerwca Kraków będzie świętował z okazji jubileuszowego roku Franza Kafki

Opowiadaniem „Przemiana” i powieściami takimi, jak „Proces” i „Zamek”, Franz Kafka już dawno wpisał się do kanonu światowej literatury i mimo że od jego śmierci mija właśnie sto lat, autor wciąż fascynuje coraz to nowe pokolenia czytelników tajemniczością, humorem, absurdem oraz możliwością coraz to nowego odczytania jego dzieł.

Podczas czerwcowego święta będzie można odkryć zakątki Podgórza dzięki grze miejskiej „Znajdź zaginiony rękopis Franza Kafki”, piknikować w ogrodzie Teatru KTO, posłuchać utworów Kafki w interpretacji wspaniałych krakowskich aktorów i aktorek, wziąć udział w nieprzewidywalnym i pełnym humoru Impro Show oraz w rozmowie z Piotrem Dumałą – twórcą jednego z najlepszych filmów animowanych bazujących na literaturze i inspirowanych twórczością literacką pisarza.

Swoją interpretację utworów Kafki zaprezentują studenci Pracowni Filmu Animowanego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Ponadto podczas święta będzie miała swoją premierę publikacja krakowskiego Wydawnictwa Austeria „Franz Kafka. Książka do pisania”. Dla najmłodszych uczestników święta przygotowano animacje i zabawy oraz warsztat wyobraźni „Przemiany”.