Kapusta kiszona – jedz ją na zdrowie! Zobacz, co można przygotować z kiszonej kapusty [PRZEPISY]

Co przygotować z kapusty kiszonej? Poniżej znajdziecie przepisy z kapustą kiszoną w roli głównej

Domowa, szybka kapusta kiszona w słoikach [PRZEPIS]

Wykonanie Kapustę dość drobno poszatkować. Nakładać do wyparzonych słoików warstwami. Każdą warstwę posolić. Dość dobrze dociskać. Można dodać marchewkę i kminek jak ktoś lubi. Kapustę nałożyć maksymalnie do 3/4 słoika, bo będzie „pracować”. Na wierzch dodać odrobinę przegotowanej wody. Dobrze zakręcić. Trzymać dwa-trzy dni w cieple, następnie przenieść do chłodnego pomieszczenia. Kapusta jest gotowa po około dwóch tygodniach. Przepis Justyny Kalemby

Rozgrzewająca kwaśnica góralska mojej babci [PRZEPIS]

Wykonanie

Żeberka pokroić w kawałki, zalać zimną wodą, dodać jałowiec, pieprz, tymianek, rozmaryn i lubczyk. Na wolnym ogniu ugotować esencjonalny wywar. Do osobnego garnka posiekać kapustę kiszoną, zalać zimną wodą tak, żeby lekko przykryć kapustę. Ugotować do miękkości. W połowie gotowania do kapusty dodać namoczone i pokrojone grzyby. Jak kapusta zmięknie, dołożyć ją do wywaru i żeberek, dołożyć razem z wodą, w której się gotowała. Dolać sok z kapusty i dodać przeciśnięte ząbki czosnku. Doprawić solą, pieprzem, cząbrem. Spróbować. Jeśli za mało kwaśna, dolać soku z kiszonej kapusty. Jeśli nie macie, to może być sok z cytryny. Nie maltretujcie kwaśnicy octem, maggi ani kwaskiem cytrynowym. Dobrej jakości składniki bronią się same swoim smakiem. Ugotowane ziemniaki przełożyć na talerz i zalać gorącą kwaśnicą. Kwaśnica jak każda potrawa z kapusty ma to do siebie, że po każdym odgrzaniu smakuje coraz lepiej. Jest cudownie kwaśna i rozgrzewająca.

Przepis Agnieszki Delkowskiej, autorki bloga „Lady Kitchen”