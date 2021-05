Kiedy odzywa się sumienie. Nowy film z Anthony Hopkinsem w serwisach VOD - "Wirtuoz. Pojedynek zabójców"

- Najważniejszy był scenariusz. Mentor jest silną postacią. To, co mi się najbardziej spodobało to prostota. Nick w bardzo prosty sposób ułożył scenariusz. Nie przereżyserował go na papierze. Czasami trzeba przedzierać się przez scenariusze z ogromną liczbą wskazówek scenicznych. Ten z kolei był bardzo klarowny i napisany wprost – tłumaczy Hopkins.