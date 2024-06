Klimkówka o zachodzie słońca. Niesamowite widoki na zalew z lotu ptaka. Sezon nad jeziorem też został oficjalnie rozpoczęty Halina Gajda

Piotr Szczerba, motoparalotniarz z Woli Łużańskiej wrócił właśnie z podniebnej wyprawy nad zalew w Klimkówce. Akurat jezioro jest wypełnione do cofki w Uściu Gorlickim. Choć to zbiornik retencyjny, to zdarzały się lata, gdy można było wręcz chodzić po wyschniętym dnie, a cofka bardziej przypominała krajobraz na księżycu, niż zbiornik wodny Piotr Szczerba Zobacz galerię (27 zdjęć)

Nad zalewem w Klimkówce oficjalnie rozpoczął się sezon, co przekłada się na to, że za wjazd na parking nad wodą, musimy teraz zapłacić. Dla Piotra Szczerby, motoparalotniarza z Woli Łużańskiej, nie ma to żadnego znaczenia. On bowiem, Klimkówkę najchętniej ogląda z góry. Właśnie wrócił z takiej wyprawy.