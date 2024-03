Komisarz wyborczy w Nowym Sączu reaguje na ograniczenie przez prezydenta dostępu do miejskich tablic ogłoszeniowych

- To dziwne dziwne, szczególnie w momencie kampanii wyborczej, ze prezydent teraz zmienia regulamin i doprowadza do jego modyfikacji. Dotychczas nie przeszkadzało panu prezydentowi, że promował się chociażby na stojakach na rowery za nasze pieniądze, przystanki autobusowe są wyklejane wizerunkami pana prezydenta, jest też na autobusach. Warto też wspomnieć o Kurierze Nowosądeckim, gdzie przecież na potęgę z naszych pieniędzy promuje się pan prezydent – komentuje na swoim oficjalnym profilu na Facebooku Michał Kądziołka, radny miejski, który ubiega się o reelekcję. - A teraz swoim konkurentom ogranicza możliwość promowania się na miejskiej przestrzeni, która powinna być udostępniona nam wszystkim.

- To w znaczący sposób utrudnia nam publikację obwieszczeń i komunikatów komisji wyborczych. Powinniśmy podać do publicznej wiadomości wykaz obwodowych komisji, czyli miejsc, gdzie mieszkańcy będą mogli głosować, jak i pełne listy kandydatów – wyjaśnia dyrektor sądeckiej delegatury KBW. - Nie wiem jak małej trzeba by było do tego użyć czcionki, żeby wszystkie te informacje zmieścić na wskazanym przez prezydenta rozmiarze.