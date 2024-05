Koncepcja hali lodowej w Oświęcimiu jest gotowa. Teraz czas na konsultacje ze środowiskami sportowymi. Wizualizacje

Czas na konsultacje ze środowiskami sportowymi w Oświęcimiu

Od powstania sztucznego lodowiska w Oświęcimiu upłynęło już 60 lat. Obiekt wymaga szybkiej modernizacji. Stąd w 2022 roku miasto rozpoczęło przygotowania do podjęcia takiej inwestycji. Ogłoszony został konkurs na opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy oświęcimskiej hali lodowej, który wygrała firma MOC Architekci z Katowic.

Założenia projektowe przebudowanej hali lodowej w Oświęcimiu

Według zaprezentowanej koncepcji hol główny będzie od strony ulicy Chemików. W tej części jest dużo zieleni, a w zamyśle autorów ma to być atrakcyjna przestrzeń odpoczynku, rekreacji i sportu. Uznali oni także, że obecna bryła obiektu jest oryginalna w wyglądzie.

Ze wszystkich strefach ma być dostęp do zaplecza sanitarnego i gastronomii. Strefy szatni zawodników ulokowano wzdłuż długich boków lodowiska w możliwie najbliższym sąsiedztwie tafli lodowej. W budynku głównym będzie sześć szatni, w tym pierwszej drużyny z dodatkową strefą wypoczynkową, odnowy biologicznej i serwisową dostępne z zewnątrz osobnym wejściem oraz drużyny gości, dostępną z zewnątrz osobnym wejściem.

Przed wejściem głównym ma stanąć rzeźba hokeisty. W pasie zieleni od strony wschodniej zaprojektowany zostanie plac zabaw. Obiekt został podzielony na trzy elementy część istniejącą, część projektowaną i łącznik co pozwoli na prowadzenie inwestycji etapami.

Zmiany w układzie komunikacyjnym wokół lodowiska

Będą cztery strefy parkingowe dla kibiców, pracowników, służb zabezpieczających imprezy, drużyn sportowych, prasy, VIP-ów. Każda ze stref została rozlokowana tak, aby sąsiadowała z odpowiednimi dla nich wejściami. Najwięcej, bo aż 134 miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz trzy miejsca dla autobusów mieści część dla kibiców.

Parking dla pracowników i służb ma 17 miejsc postojowych. Natomiast na kolejnym parkingu będzie 50 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 10 miejsc dla wozów specjalnych oraz 4 miejsca dla autobusów. Przewidziano udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w tym windy, miejsca postojowe.

Do nowej tafli na ślizgawkę będzie można wejść z poziomu holu. Są też sale sportowe oraz cztery magazyny podręczne. Jest też tymczasowy blok administracyjny na czas przebudowy. Nowa tafla będzie kompozycyjnie dostosowana do istniejącej. Elewacja pokryta będzie lamelami z blachy aluminiowej. Wykończenie wnętrz zostanie zaakcentowane kolorem niebieskim, aby nawiązać w ten sposób do barw klubowych drużyny hokejowej.