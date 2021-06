Koniec ciężkiego roku szkolnego. Dziś zaczynają się wakacje, najlepiej bez komputerów

Nauczyciele i dyrektorzy szkół podsumowują, że kończący się rok szkolny w czasie epidemii i głównie z lekcjami online był bardzo ciężki.

- Ten rok wymagał od nas niesamowitego wysiłku - od nas, od dzieci, od rodziców. To była praca zespołowa tych trzech grup. Nauczyciele zostali zamknięci w domach. Na szczęście system MS Teams działał właściwie bez zarzutu i lekcje zdalne odbywały się zgodnie z wszelkimi zasadami, podstawa programowa została zrealizowana. Natomiast wszyscy są niesamowicie zmęczeni - słyszymy od Anny Igar-Makowskiej, wicedyrektor krakowskiej Szkoły Podstawowej nr 8.

Jak relacjonuje wicedyrektor, dzieci pod koniec roku wróciły do szkoły w różnych stanach emocjonalnych - z jednej strony bardzo się cieszyły, z drugiej trochę bały. Na koniec roku natomiast wszyscy są w dobrych nastrojach, zadowoleni. - Mam nadzieję, że od września wszystko będzie w porządku i nie będzie już lockdownu. U nas nauczyciele poradzili sobie z podstawą programową, więc we wrześniu nie będziemy nadrabiać materiału, będzie tylko jego utrwalanie, przede wszystkim z języka polskiego i matematyki w ósmych klasach, bo to są przedmioty egzaminacyjne. Bez szaleństwa, na spokojnie - mówi.