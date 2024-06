Wystawa „Miejsce na marnowanie marzeń” w Ośrodku Kultury Norwida od 29 czerwca

W części ekspozycji przygotowanej przez Jakuba Woynarowskiego, historia Nowej Huty oraz związanych z nią artystów stanie się punktem wyjścia do stworzenia fikcyjnej opowieści o mieście idealnym, ożywianym przez ezoteryczne kulty oraz badania nad transmutacją metali. Kanwę artystycznych poszukiwań stanowi wyimaginowana panorama Nowej Huty z lat 50. XX wieku autorstwa Witolda Chomicza, która – ze względu na nietypowe ujęcie – przypomina samowystarczalną fantastyczną wyspę, bliską utopijnym fantazjom nowożytnych myślicieli.

Cykl „Lektorka” Agaty Stępień, prezentowany w ramach wystawy „Miejsce na marnowania marzeń”, to prace fotograficzno-kolażowe, które powstały w okresie 2023-2024. W realizacjach artystek związanych z Nową Hutą, Agata Stępień dostrzegła podobną twórczą wrażliwość. Z czasem okazało się, że punkty wspólne kryją się również w ich biografiach. Poprzez teksty w katalogach wystaw, recenzje w prasie, rozmowy z uczestnikami i uczestniczkami wydarzeń kulturalnych, czy zachowane w zbiorach

prace, można zobaczyć, jak aktywna była ich działalność na polu sztuki. „Lektorka” to również lokalna artystka, jedna z wielu kobiet, które nieustannie walczą o przestrzeń do tworzenia.