Koniec koszmaru dyrektora Teatru Słowackiego. "Przestałem być odwoływanym dyrektorem"

800 dni – tyle odwoływany był ze stanowiska dyrektora Teatru Słowackiego Krzysztof Głuchowski. 26 kwietnia Urząd Marszałkowski podjął uchwałę kończącą tę procedurę. Na dwa miesiące przed upływem kadencji dyrektorskiej Krzysztofa Głuchowskiego.

„W związku z orzeczeniem Regionalnej Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia zawiadomienia o znamionach naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Pana Krzysztofa Głuchowskiego, doręczonym w dniu 25 kwietnia 2024 r., kończy się postępowanie w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Głuchowskiego ze stanowiska Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie” – czytamy w komunikacie Urzędu Marszałkowskiego.

- Cieszymy się – mówię to w imieniu zespołu Teatru Słowackiego, wszystkich widzów, którzy stali pod teatrem, wznosili jakże ważne dla nas hasła; „Teatr jest nasz”. Nasz, czyli publiczny, zgodnie z tym, co widnieje na elewacji gmachu. – zakomunikował Krzysztof Głuchowski. - Chciałbym powiedzieć, że czuję satysfakcję, ale po ludzku to jest ciężka sytuacja, kiedy przez 800 dni jest się odwoływanym. I nie chodzi tylko o mnie, ale o moją rodzinę, która musiała tę sytuację znosić, chodzi o moje zdrowie. To nie był łatwy czas.