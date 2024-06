Koniec marzeń o drezynie po 140-letniej linii kolejowej nr 104 w Pisarzowej? Rozpoczęła się rozbiórka torów

Drezyn w Pisarzowej nie będzie?

Miłośnicy kolei chcą zachować fragment dawnej Galicyjskiej Kolei Transwersalnej na pięciokilometrowym odcinku od Mordarki do Męciny, aby mogły jeździć tam drezyny. Nawet udało im się zorganizować wersję testową. Prowizoryczna maszyna mknęła po 140-letnich torach i wzbudzała zainteresowanie mieszkańców. Do końca maja można było przekonać się na własnej skórze jak wygląda przejazd drezyną i co można po drodze zobaczyć.

Już wielokrotnie pisaliśmy o pomyśle Stowarzyszenia Kolejowo Historycznego "Galicjanka". To unikatowe rozwiązanie na wykorzystanie starych torów, mogłoby być wzmocnieniem dla turystyki w tej części Beskidu Wyspowego. I jak uważają członkowie Stowarzyszenia przyciągnęłoby w te rejony tłumy.

Miłośnicy kolei rozmawiali z władzami lokalnymi. Wójt gminy Limanowa Jan Skrzekut już jakiś czas temu zadeklarował, że jeśli kolej zechciałaby ten fragment linii przekazać, to gmina jest chętna to przejąć i zbudować tam ścieżkę rowerową, albo utworzyć drezyny. Wygląda na to, że w związku z rozbiórką ta pierwsza opcja jest prawdopodobna, choć to jak na razie kosztowne plany.

Co z torami po starej Galicjance?

Odcinek torów Fornale – Kasina Wielka – Dobra – Mszana Dolna jest przewidziany przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA do pozostawienia na potrzeby pociągów retro. Dalszy zakres działań przy nim uzależniony jest od zainteresowania przewoźników oraz lokalnych organizacji. Natomiast pomiędzy miejscowościami Mordarka i Męcina przewidziano prace polegające na rozbiórce istniejącej nawierzchni torowej i części obiektów inżynierskich.