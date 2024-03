Koniec sezonu dla Cracovii. Postawiła się jednak faworytowi

Przypomnijmy, że "Pasy" przystępowały do rywalizacji z 8. miejsca, a Polonai z 1. Po wygranej w Krakowie w pierwszym meczu, w drugi stoczyli wyrównany bój w Bytomiu. Trzecie starcie miało już jednak bardzo jednostronny przebieg. Ale co ciekawe, to goście objęli prowadzenie po strzale Dziurdzi. Jednak gra w podwójnym osłabieniu przyniosła im stratę gola, a gdy byli w 4 na 5 rywali - drugiego. I to wszystko w ciągu pół minuty ze stanu 1:1 zrobiło się 3:1. To całkowicie odwróciło losy spotkania.

Potem gospodarze dominowali, a krakowianie "łapali" kolejne kary. Tą porażką kończą sezon, żegnają się z rozgrywkami z honorem.

BS Polonia Bytom - Cracovia 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)

Bramki: 0:1 Dziurdzia (Lebiedziew, Bryzgałow) 3, 1:1 Sadowski (Jarosz) 10, 2:1 Augustyniak (Panzeca) 12, 3:1 Wicher (Proczek, Sadowski) 12, 4:1 Panzeca (Bajon, Wilk) 27, 5:1 Panzeca (Augustyniak) 39,

Polonia: Kołodziej – Bąk, Bodora, Jarosz, Augustyniak, Panzeca – Gurzyński, Proczek, Wybiral, Bajon, Wicher – Wilk, Stępień, Kasprzyk, Sadowski, Kociszewski – Arvidsson, Mularczyk, Kasianczuk, Kuzak, Łaptinow.

Cracovia: Polak – Bieniek, Pawlik, Jastrabau, Szatiłow, Sapiehin – Jaracz, Tynka, Dziurdzia, Lebiedziew, Bryzgałow – Mętel, Ślusarek, Pabis, Malinowski, Sterbenz oraz Najder, Kawalenka, Hajda.

Kary:8 -14 min. Stan rywalizacji w play-off (do dwóch zwycięstw): 2-1.